AMC Catanzaro | Stipendio del DG sotto la lente l’Opposizione chiede

Il trattamento economico del direttore generale di AMC Catanzaro è al centro delle critiche dell’Opposizione, che chiede maggiore chiarezza. La richiesta nasce dalla preoccupazione per l’entità dello stipendio rispetto agli altri dipendenti. I consiglieri evidenziano come questa situazione possa influire sulla trasparenza della gestione aziendale. La discussione si concentra sulla necessità di rendere pubblici i dettagli delle retribuzioni. La questione rimane aperta e suscita molte domande tra i cittadini.

Catanzaro, l’Opposizione Incalza sul Trattamento Economico del Vertice AMC: Richiesta di Trasparenza. Catanzaro è al centro di un acceso dibattito politico riguardante la trasparenza nella gestione delle società partecipate, con particolare attenzione agli stipendi dei dirigenti di AMC, l’Azienda per la Mobilità di Catanzaro. Il consigliere comunale Sergio Costanzo ha presentato un’interrogazione formale al Sindaco, sollecitando chiarezza sul trattamento economico del Direttore Generale, Luca Brancaccio, in una vicenda che solleva interrogativi sulla governance e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Catanzaro, Sergio Costanzo incalza il Sindaco su AMC: I cittadini meritano trasparenza sugli stipendi dei verticiNel mirino del consigliere vi è la posizione del dott. Luca Brancaccio, Direttore Generale della società che gestisce il trasporto pubblico urbano. Costanzo chiede di sapere se vi sia stato un aumento ... catanzaroinforma.it

