Esercitazione dei Vigili del Fuoco sulla neve | simulato il salvataggio di un disperso sotto una valanga

I Vigili del Fuoco del comando di Frosinone hanno concluso un’esercitazione a Campo Staffi, nel comune di Filettino, incentrata sul salvataggio di un disperso sotto una valanga. L’attività ha simulato operazioni di soccorso in ambiente innevato, coinvolgendo le squadre specializzate nell’intervento in condizioni di neve e ghiaccio. La prova ha visto la partecipazione di operatori e mezzi dedicati all’emergenza in montagna.

A Campo Staffi quattro giornate di addestramento per oltre cinquanta operatori del comando di Frosinone: prove di ricerca e soccorso in ambiente innevato con tecnologie avanzate e unità specializzate Si è conclusa a Campo Staffi, nel territorio del comune di Filettino, l'esercitazione provinciale dei Vigili del Fuoco del comando di Frosinone dedicata al soccorso in ambiente innevato. Per quattro giornate oltre cinquanta operatori si sono alternati in una serie di attività addestrative finalizzate a migliorare la capacità di intervento in scenari montani complessi. L'addestramento ha avuto come momento centrale la simulazione di un intervento SAR (Search and Rescue), con la ricerca e il recupero di una persona travolta da una slavina.