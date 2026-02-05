Divertiti al museo a Udine tanti appuntamenti per adulti bambini e famiglie

A Udine torna il ciclo di appuntamenti “Che fai? Appuntamenti per tutti al museo”. Dal febbraio a maggio 2026, il Servizio Didattico dei Civici Musei organizza visite guidate, laboratori e percorsi pensati per famiglie e bambini. Tante attività per scoprire l’arte divertendosi, con corsi e notti al museo che coinvolgono grandi e piccoli.

Visite guidate, laboratori, percorsi per famiglie, corsi d’arte e notti al museo. Da febbraio a maggio 2026 torna “Che fai? Appuntamenti per tutti al museo”, il programma del Servizio Didattico dei Civici Musei di Udine che propone nuove occasioni di incontro e scoperta rivolte ad adulti, bambini.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Udine Museo Passare il "Natale in Fattoria" a Viterbo: tanti appuntamenti per bambini e adulti Aboca Museum, a gennaio nuovi appuntamenti dedicati ad adulti e bambini Il 2026 all’Aboca Museum si apre con una serie di nuovi eventi e attività pensate per coinvolgere adulti e bambini. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Udine Museo Argomenti discussi: Una notte al museo diventa realtà: Eros prende vita al Museo Archeologico e lancia il Carnevale. A Bra il Carnevale è al museo con le Maschere d’artistaA Bra il Carnevale è al museo con le Maschere d’artista: appuntamento a Palazzo Traversa per martedì 17 febbraio alle 8,30 ... ideawebtv.it Una notte al museo diventa realtà: Eros prende vita al Museo Archeologico e lancia il CarnevaleProtagonista il Principe Maurice, gran cerimoniere del Carnevale Serenissimo, nei panni di un sorprendente Eros-Casanova, fusione perfetta tra mito classico e spirito lagunare ... rainews.it Due giorni di magia con il campus "Sulla neve al Museo"! Tra scoperte d’arte e passeggiate a Montopoli, ci siamo divertiti un mondo. Ecco i momenti più belli! facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.