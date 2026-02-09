Un febbraio speciale al Museo Nicolis | visite guidate gratuite per San Valentino e iniziative di Carnevale

Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona apre il 2026 con un calendario ricco di eventi. Per San Valentino, offre visite guidate gratuite, attirando coppie e famiglie che vogliono scoprire le sue esposizioni. Durante il Carnevale, il museo propone iniziative per coinvolgere i visitatori di tutte le età. Il museo si conferma un punto di riferimento vivace, sempre pronto a sorprendere chi entra dalle sue porte.

Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona apre il 2026 confermandosi un luogo dinamico e in continua evoluzione, capace di sorprendere e coinvolgere pubblici diversi. Un ricco calendario di appuntamenti accompagna il mese di febbraio tra emozione, cultura e condivisione: da San Valentino al.🔗 Leggi su Veronasera.it

A San Valentino al Museo Nicolis 1 biglietto vale per 2 Sabato 14 febbraio ti aspettiamo al Museo con chi vuoi tu. Per usufruire della speciale iniziativa basta essere in due: entri in coppia con un solo biglietto! Ore 15:30 - visita guidata gratuita Per mag facebook