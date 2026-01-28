La Recanatese si prepara alla sfida con il San Marino come se fosse una finale. L’allenatore Giovanni Manoni non nasconde l’importanza di non sbagliare, soprattutto in casa. La squadra lavora sodo, ma sul mercato sono ancora fermi: nessuna novità sugli acquisti, con Eleuteri al centro delle attenzioni e i tifosi che continuano a sperare. La situazione resta bloccata, e il tecnico aspetta risposte che non arrivano.

Nessuna nuova, buona nuova, sul fronte acquisti: stallo su tutta la linea, Alessandro Eleuteri in primis con i tifosi e soprattutto il tecnico Giovanni Pagliari, in "dolce" attesa. Allora chiediamo, su quanto visto domenica, un giudizio spassionato a Manolo Manoni, allenatore di lunga milizia e presente in tribuna al Tubaldi: "La prima cosa da rimarcare – risponde – è che la Recanatese aveva di fronte una squadra forte, seppur con delle lacune perché L’Aquila, alla vigilia della stagione, era una delle candidate più autorevoli per la vittoria finale. I giallorossi non mi sono affatto dispiaciuti: hanno costruito tante occasioni, specialmente nella ripresa, ma se viene a mancare la concretezza sottoporta, tutto diventa inutile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I giallorossi visti dall’allenatore Manoni. "Recanatese, vietati passi falsi. A San Marino quasi una finale»

Approfondimenti su Recanatese San Marino

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Recanatese San Marino

Argomenti discussi: Il Milan pareggia a Roma e scivola a -5 dall’Inter capolista; Caf Acli: visto che ho degli immobili locati a Roma con la formula delle locazioni turistiche, vorrei capire come verrà considerato il reddito degli affitti brevi dopo le novità della manovra finanziaria 2026. - Acli; Chi li ha visti? Questa Sicilia per Roma è solo una periferia; Lorenzo Pellegrini raggiunge Cristiano Ronaldo? Le ultime sul centrocampista (in scadenza) della Roma.

I giallorossi visti dall’allenatore Manoni. Recanatese, vietati passi falsi. A San Marino quasi una finale»Nessuna nuova, buona nuova, sul fronte acquisti: stallo su tutta la linea, Alessandro Eleuteri in primis con i tifosi e soprattutto il tecnico Giovanni Pagliari, in dolce attesa. Allora chiediamo, s ... sport.quotidiano.net

San Marino. Memorial Casadei, si gioca la quindicesima edizione - facebook.com facebook