Spaccio di droga nel Sannio | arrestati un 17enne e un 24enne

Due giovani sono stati arrestati nel Sannio per spaccio di droga. Un ragazzo di 17 anni e un uomo di 24 anni sono stati fermati con hashish, cocaina e marijuana, oltre a bilancini di precisione e 1.800 euro in contanti. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la droga e i soldi durante l’operazione. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore.

L'operazione, condotta tra i territori di Benevento e Apice, è scaturita al termine di una complessa attività investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Apice hanno consentito di rinvenire un ingente quantitativo di droga, oltre a strumenti e somme di denaro ritenuti riconducibili all'attività illecita. In particolare, presso l'abitazione del 17enne, in diversi ambienti dell'immobile, sono stati rinvenuti circa 4 grammi di marijuana, sei panetti di hashish del peso...

