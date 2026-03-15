Verbania | 11g di cocaina nel gilet arrestato per spaccio

Durante un controllo di routine a Verbania, le forze dell'ordine hanno arrestato in flagranza un uomo di 42 anni, trovato con 11 grammi di cocaina nascosti nel gilet. L’arresto è avvenuto sul momento, quando gli agenti hanno scoperto la sostanza durante una perquisizione. La droga è stata sequestrata e l’uomo portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Un controllo di routine a Verbania ha portato all’arresto in flagranza di un 42enne locale per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati legati alla droga, è stato fermato nel pomeriggio di giovedì 12 marzo e sottoposto a perquisizione dopo aver mostrato evidenti segni di nervosismo. Nella tasca del gilet sono stati rinvenuti due involucri di cocaina, per un peso totale superiore agli 11 grammi, confezionati chiaramente per la vendita. L’intervento delle forze dell’ordine sul lago Maggiore. La dinamica si è svolta nelle immediate vicinanze dei centri abitati di Verbania, dove gli agenti della sezione antidroga hanno agito con decisione immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verbania: 11g di cocaina nel gilet, arrestato per spaccio Articoli correlati Leggi anche: Verbania, nascondeva la cocaina nelle tasche del gilet durante il giro di spaccio a Intra: arrestato Leggi anche: Fermato per un controllo, nella tasca del gilet aveva due dosi di cocaina: arrestato per spaccio Rubano 20kg di cocaina a narcos ndrangheta, 9 arresti nel clan Vanella Grassi Altri aggiornamenti su Verbania 11g di cocaina nel gilet... Verbania, nascondeva la cocaina nelle tasche del gilet durante il giro di spaccio a Intra: arrestatoUn 42enne è stato arrestato a Verbania per spaccio di cocaina: fermato a Intra con oltre 11 grammi di droga già suddivisa in dosi. virgilio.it Fermato per un controllo, nella tasca del gilet aveva due dosi di cocaina: arrestato per spaccioÉ successo a Verbania. A finire in manette, un uomo di 42 anni già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga ... novaratoday.it