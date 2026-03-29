Sorpassi folli l' esasperazione di chi vive lungo la Regina | I sindaci devono intervenire

Un incidente si è verificato lungo la strada Regina, dove un'auto ha effettuato un sorpasso azzardato oltre la linea continua a una velocità elevata, nei pressi di una farmacia. Il tratto, con limite di 30 chilometri orari e attraversamenti pedonali, è stato teatro di un episodio che ha suscitato l’esasperazione di alcuni residenti, che chiedono un intervento dei sindaci per migliorare la sicurezza.

Un sorpasso azzardato, oltre la linea continua, a velocità sostenuta. Il tutto nei pressi di una farmacia, in un tratto con limite a 30 chilometri orari e attraversamenti pedonali. È quanto si vede e si sente in un video inviato alla redazione da una cittadina esasperata per la situazione lungo la Statale Regina, tra Moltrasio e Carate. Nel filmato si distingue chiaramente una moto che supera un veicolo invadendo la corsia opposta, ignorando la segnaletica e le condizioni del tratto stradale. Un episodio che, secondo la residente, non è isolato ma rappresenta una quotidianità sempre più difficile da sopportare. La segnalazione descrive un contesto ben preciso: un tratto urbano con farmacia, attraversamenti pedonali e un semaforo a breve distanza. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Sorpassi folli, l'esasperazione di chi vive lungo la Regina: "I sindaci devono intervenire" Articoli correlati "Sorpassi folli nelle gallerie e auto lanciate tra le case": dopo l'incidente sulla Regina a Domaso cresce la paura dei residentiDopo la notizia dello schianto, in redazione sono arrivate alcune segnalazioni da parte dei lettori. Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa: "Situazione non più sostenibile. Dirigenza e sindaci devono intervenire"Le lavoratrici ed i lavoratori Ftsa (Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa) intervengono su un tema che da tempo è salito alle cronache.