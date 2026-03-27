Sonia Bruganelli | Condurrò un programma su Italia 1 Presta? Ne parleremo nelle sedi opportune

Nella puntata di Non è la TV del 26 marzo, Sonia Bruganelli ha annunciato che condurrà un programma su Italia 1 e ha dichiarato che discuterà la questione nelle sedi appropriate. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha anche commentato per la prima volta le accuse pubblicate da Lucio Presta nel suo libro, intervenendo in diretta.

Sonia Bruganelli è intervenuta in diretta nella puntata di Non è la TV del 26 marzo. L’ex moglie di Paolo Bonolis commenta per la prima volta le accuse pubblicate da Lucio Presta nel suo libro. E su Selvaggia Lucarelli al GF commenta: “Abile col linguaggio ma fare l’opinionista è complesso”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Lucio Presta senza freni su Sonia Bruganelli: accuse pesantissimeLucio Presta era il manager di Paolo Bonolis, il loro legame non era solo lavorativo, ma anche affettivo, essendo amici molto stretti, ma poi... Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo le accuse di Lucio Presta: i post nelle IG StoriesSonia Bruganelli torna a farsi sentire dopo le dichiarazioni dell’ex agente di Paolo Bonolis, Lucio Presta, che nel libro “L’Uragano – Soli, fulmini... Altri aggiornamenti su Sonia Bruganelli Discussioni sull' argomento Sonia Bruganelli: Condurrò un programma su Italia 1. Presta? Ne parleremo nelle sedi opportune; Sonia Bruganelli affonda Selvaggia Lucarelli: Non ero io a voler il suo posto, la replica che riaccende la guerra tv. Frecciatina social di Sonia Bruganelli a Selvaggia Lucarelli: torna la polemicaSonia Bruganelli risponde a una follower con una frecciata che riapre la vecchia disputa con Selvaggia Lucarelli ... notizie.it Sonia Bruganelli smonta Selvaggia Lucarelli e chiarisce le accuse al Gf VipNuova stoccata social tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli La tensione tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, nata due anni fa a Ballando ... assodigitale.it Che cosa ha scritto Lucio Presta su Sonia Bruganelli E come ha reagito l'opinionista e imprenditrice https://fanpa.ge/k34qJ - facebook.com facebook