Nella vicenda tra Sonia Bruganelli e il manager Lucio Presta, si è arrivati a un nuovo punto di svolta. L'ex opinionista ha annunciato che si discuterà nelle sedi appropriate, dopo toni accesi e tensioni cresciute negli ultimi tempi. La produzione e le dichiarazioni pubbliche hanno alimentato un confronto che ora si sposterà in ambito legale.

Nuovo sviluppo nello scontro tra Sonia Bruganelli e il manager Lucio Presta: la produttrice e volto televisivo ha riferito un nuovo sviluppo in relazione ad alcune dichiarazioni riportate nel libro L’Uragano – Soli, fulmini e saette, dove vengono citati anche presunti retroscena sulla sua vita privata e sul matrimonio con Paolo Bonolis. La vicenda è stata resa nota durante la partecipazione di Bruganelli al format YouTube Non è la Tv, condotto da Andrea Parrella con Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello. In quell’occasione, secondo quando riporta Gossip.it, Bruganelli ha spiegato di essersi rivolta alle sedi competenti, dichiarando: “Di quelle dichiarazioni sono andata a parlare nelle sedi opportune. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Parleremo nelle sedi opportune”. L’annuncio di Sonia Bruganelli, è finita malissimo: resa dei conti con lui

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