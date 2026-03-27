Sondrio | si interviene sull' acquedotto del Parco Ovest in via Venusti

A Sondrio, sono stati avviati interventi sull'acquedotto nel Parco Ovest, in via Venusti. Le opere riguardano la zona vicino all'edificio scolastico di via Don Lucchinetti e prevedono l'installazione di nuovi servizi e funzionalità. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è migliorare l'accessibilità e l'utilizzo dell'area per residenti e frequentatori.

Nuovi servizi e nuova funzionalità per l'area compresa nei pressi dell'edificio scolastico di via Don Lucchinetti, all'interno del Parco Ovest, al centro di una serie di interventi voluti dall'Amministrazione comunale per migliorare la fruibilità a vantaggio dei residenti e dei frequentatori dell'area verde e della palestra comunale inaugurata la settimana scorsa. Come aveva annunciato il sindaco Marco Scaramellini, la Giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione di una nuova condotta fognaria a servizio della via Venusti e dell'impianto sportivo. Non un semplice ammodernamento bensì un vero e... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sondrio: si interviene sull'acquedotto del Parco Ovest in via Venusti Articoli correlati Tre milioni per monorotaie e acquedotto. L’investimento del Parco delle Cinque terreDue milioni di euro per la creazione di nuove linee a monorotaia elettrica, e poco più di uno per potenziare la rete irrigua. Gestione e sicurezza: il parco Bartesaghi al centro del consiglio comunale di SondrioDue le interrogazioni presentate in vista della seduta di questa sera: una da Sondrio Democratica e l'altra dal Partito Democratico Il “polmone...