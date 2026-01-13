Sondaggi politici dopo le feste crolla Fratelli d’Italia ma il Pd resta distante
Dopo le festività, i sondaggi politici mostrano un calo di Fratelli d’Italia, mentre il Partito Democratico mantiene una posizione stabile. Nonostante la flessione, il partito di Giorgia Meloni conferma il suo ruolo di primo piano, senza tuttavia allontanarsi significativamente dal consenso precedente. Analizzare le variazioni di consenso è importante per comprendere gli equilibri politici attuali e le potenziali evoluzioni della scena politica italiana.
Fratelli d’Italia resta stabilmente al comando, ma stavolta la discesa del partito di Giorgia Meloni nei sondaggi è netta. La rilevazione di Swg per il TgLa7 evidenzia un calo di FdI nelle intenzioni di voto rispetto al dato registrato prima delle vacanze natalizie, il 22 dicembre. Dopo venti giorni il partito della presidente del Consiglio perde consensi e scende sotto il 31%, pur conservando un netto vantaggio su tutti gli inseguitori. In primis il Pd, in leggera ripresa dopo le settimane difficili di fine anno. Stabile il Movimento 5 Stelle, mentre sono in leggera crescita sia la Lega che Forza Italia: i due partiti di maggioranza continuano il testa a testa per affermarsi come seconda forza della coalizione di governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Sondaggi politici: cresce il gradimento per Giorgia Meloni Dopo oltre tre anni alla guida della Nazione, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma al primo posto tra i leader più apprezzati dagli italiani. Consensi: 46,8% In crescita di +0,2% ris - facebook.com facebook
