Sondaggi negativi per Fratelli d’Italia nuova sfida per Giorgia Meloni
A pochi giorni dalla consultazione referendaria, i sondaggi indicano un calo di consensi per il partito di governo. La situazione politica italiana si concentra sui risultati delle rilevazioni di opinione, che mostrano un quadro in evoluzione e un possibile cambiamento negli orientamenti degli elettori. La posizione del partito di maggioranza si trova sotto pressione, mentre si avvicina la data delle consultazioni.
A pochi giorni dalla consultazione referendaria, il quadro politico italiano torna al centro dell’attenzione con una nuova fotografia degli orientamenti di voto. I più recenti sondaggi elettorali evidenziano movimenti significativi tra le principali forze politiche, confermando come le dinamiche legate alla campagna referendaria abbiano inciso, seppur in modo non rivoluzionario, sugli equilibri tra maggioranza e opposizione. >> L’annuncio del campione del calcio italiano sul cancro, l’affetto dei fan: “Forza!” Secondo l’analisi realizzata da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, il partito di Fratelli d’Italia registra una flessione che lo porta dal 28,0% al 26,7%. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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