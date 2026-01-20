Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia mantiene il suo vantaggio, rafforzando la propria posizione rispetto alle altre forze politiche. Anche il Partito Democratico e Forza Italia registrano un incremento dei consensi. Tuttavia, si allarga il divario tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, evidenziando un trend di consolidamento per i leader e i partiti di riferimento.

Il vantaggio di Fratelli d’Italia aumenta. I sondaggi dell’ultima settimana consolidano il primato del partito di Giorgia Meloni, che guadagna consensi, così come il Pd e Forza Italia. In affanno, invece, i 5 Stelle e la Lega, che sono i partiti che perdono più voti nella rilevazione di Swg per il TgLa7. Fratelli d’Italia torna al di sopra del 31% e mantiene quindi un netto vantaggio sui dem, che restano comunque ben al di sopra del 22%. Nel centrodestra, poi, si registra il dato positivo di Forza Italia che ora stacca leggermente la Lega. In affanno, invece, i partiti centristi. Entriamo nel dettaglio del sondaggio di Swg. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, guadagnano Fratelli d’Italia, Pd e Forza Italia ma aumenta il distacco tra Meloni e Schlein

