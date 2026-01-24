Sondaggi politici Fratelli d’Italia in calo e scende anche la fiducia in Meloni

I sondaggi politici riflettono i cambiamenti nell’umore degli italiani, evidenziando un calo di Fratelli d’Italia e una diminuzione della fiducia in Meloni. Dietro alle percentuali e alle frecce che indicano trend, ci sono le percezioni e le opinioni di un Paese in evoluzione, che si interroga e riconsidera le proprie preferenze politiche. Questi dati rappresentano un’immagine più ampia del sentimento collettivo, al di là delle semplici statistiche.

Numeri, percentuali, frecce che salgono e scendono. Dietro i sondaggi non ci sono solo grafici freddi, ma l’umore di un Paese intero che cambia, si stanca, si ricrede. E stavolta, a sorpresa, lo scossone arriva proprio dove qualcuno pensava che tutto fosse blindato. Perché l’ultimo rilevamento firmato Termometro Politico racconta una storia diversa da quella degli ultimi mesi. Una storia in cui il partito che ha dominato le urne comincia a perdere un po’ di spinta, e la fiducia nella sua leader non è più intoccabile come sembrava all’inizio della legislatura. Al centro di questa fotografia c’è Fratelli d’Italia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sondaggi politici, cala Fratelli d’Italia, crolla anche la fiducia in Meloni: chi vinceRecenti sondaggi politici evidenziano un calo di Fratelli d’Italia e una diminuzione della fiducia nella leader Giorgia Meloni.

Sondaggi politici, Atreju non spinge Meloni: Fratelli d’Italia in calo, si riavvicina il PdGli ultimi sondaggi politici mostrano un rallentamento di Fratelli d’Italia, nonostante l’evento di Atreju.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Sondaggio politico 4 - 6 Novembre: la grande sorpresa nel centro destra

Argomenti discussi: Sondaggio SWG per TG La7: FdI sopra il 31%, PD in crescita, M5S e Lega in calo; Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia domina, cala il M5s: chi prende più voti fra i partiti; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 23 gennaio, Meloni e Schlein volano con FdI e Pd: tonfo per Conte e M5S; Sondaggi politici, cala M5S. In crescita FdI e Pd.

Sondaggi politici, cala Fratelli d’Italia, crolla anche la fiducia in Meloni: chi vinceBrusco calo per FdI. Scende anche la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Pd al 22,1%, stabili M5s e Avs. Forza Italia e Lega restano appaiate. Ecco l’ultimo sondaggio di Termometro politico. fanpage.it

Sondaggi politici: Meloni stabile al 30%, Schlein recupera, Conte arretraA sinistra prosegue il confronto tra Pd e Movimento 5 Stelle, nel frattempo FdI continua a dominare i sondaggi elettorali ... quifinanza.it

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia e Pd in crescita: sono i partiti che guadagnano di più da fine 2025 - facebook.com facebook

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia e Pd in crescita: sono i partiti che guadagnano di più da fine 2025 x.com