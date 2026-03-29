Nella notte si sono registrate raffiche di vento che hanno raggiunto i 70 chilometri orari sul lago. La giornata di domenica si è aperta con condizioni di vento intenso, proseguendo la situazione di instabilità che aveva causato danni nel territorio durante i giorni precedenti. La pausa di sabato si è conclusa con il ritorno delle raffiche forti, confermando la persistenza delle condizioni meteorologiche avverse.

La giornata di domenica sarà segnata da una ventilazione in costante aumento. Ai Piani di Bobbio registrate folate record a 120 kmh Domenica mattina sotto il segno del vento forte. Dopo i danni causati nel territorio dalle raffiche record tra giovedì e venerdì, la “tregua” è durata soltanto la giornata di sabato. Fin dalle prime ore di oggi, 29 marzo, la ventilazione è in costante aumento e caratterizzerà l'intera domenica. Condizioni di tempo stabile. Il mattino si presenterà con nuvolosità stratificata su gran parte della regione, in graduale dissolvimento da metà giornata. L'approssimarsi, lungo i rilievi alpini, della coda di una perturbazione in transito sull'Europa centrale genererà nuvolosità compatta e qualche debole precipitazione sui versanti confinali della Valchiavenna e Valtellina con quota neve intorno ai 1. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Soffia ancora il vento forte: nella notte raffiche a 70 chilometri orari sul lago

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