Biathlon l’Italia maschile è di bronzo nella staffetta 4×7.5 km dei Mondiali Junior

Durante i Mondiali Junior di biathlon in corso ad Arber, in Germania, la squadra maschile italiana ha ottenuto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×7,5 km. La competizione ha visto gli atleti italiani chiudere con un buon piazzamento, contribuendo al bottino complessivo della delegazione azzurra in questa rassegna mondiale. La gara si è svolta senza particolari incidenti e ha visto protagonisti gli atleti delle varie nazioni partecipanti.

I Mondiali Junior 2026 di biathlon, in corso ad Arber, in Germania, continuano a sorridere agli azzurri, che conquistano la medaglia di bronzo nella staffetta 4×7.5 km maschile, grazie al quartetto formato da Daniele Cola, Hannes Bacher, Nicola Giordano e Simone Motta. La medaglia d'oro di categoria va alla Francia, che domina in lungo ed in largo, con sole 6 ricariche utilizzate, e vince con il crono di 1:21'13?9. Argento per la Norvegia, nonostante ben 3 giri di penalità, seconda al traguardo con un ritardo di 1'59?2. L' Italia di Daniele Cola, Hannes Bacher, Nicola Giordano e Simone Motta porta a casa un'importantissima medaglia di bronzo, scavalcando la Slovacchia nell'ultimo giro: gli azzurrini chiudono con 2 penalità e 14 colpi ricaricati, con 3'48?1 di distacco dalla vetta.