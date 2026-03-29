Skincare | 30 anni di rivoluzione dalla densità alla leggerezza

Negli ultimi trent’anni, il settore della skincare ha subito un’evoluzione significativa, passando da prodotti più densi e intensi a formulazioni più leggere e delicate. Le innovazioni hanno portato a un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, con una maggiore attenzione alla sostenibilità e all’efficacia a lungo termine. Questa trasformazione si riflette anche nelle strategie di marketing e nelle tendenze di mercato.

La trasformazione della cura della pelle nei trent’anni scorsi rappresenta un viaggio dalla densità alla leggerezza, dall’impatto immediato alla sostenibilità di lungo periodo. Mentre il mercato si è spostato dalle formule pesanti e dai claim esagerati verso soluzioni che rispettano l’ecosistema cutaneo e l’ambiente, la scienza ha ridefinito cosa significa prendersi cura del proprio corpo. Nel 2009 è stato emanato il Regolamento (CE) 12232009, una svolta normativa che ha imposto rigidi standard di verifica per ogni affermazione pubblicitaria, ponendo fine all’era dei risultati promessi senza prove. Oggi, la priorità non è più solo l’effetto visibile istantaneo, ma come tale effetto viene raggiunto e quale impronta lascia sul pianeta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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