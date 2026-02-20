La leggendaria top model continua a riscrivere le regole dell’aging Dalla mitologia anni ’90 alla scienza skincare di oggi la sua beauty routine è un mix di disciplina SPF quotidiano e trattamenti mirati

Carmen, la famosa top model, ha deciso di condividere la sua routine di bellezza, che combina pratiche semplici e trattamenti specifici. La sua abitudine quotidiana include l’uso costante di protezione solare e cure mirate per mantenere la pelle giovane. Prima dell’avvento degli influencer e dei tutorial online, le modelle di successo come lei rappresentavano un esempio di cura personale. Carmen ha sempre mantenuto uno stile di vita rigoroso e dedicato alla bellezza naturale. Ora, rivela dettagli sulla sua giornata di skincare, che si svolge senza eccessi ma con costanza.

P rima dell’era degli influencer onnipresenti e dei beauty guru digitali, l’ispirazione aveva un volto preciso: quello delle supermodelle. Gli anni Novanta restano l’età dell’oro di quella mitologia glamour, fatta di copertine iconiche, campagne leggendarie e spot entrati nella storia. Come quello per Pepsi che consacrò Cindy Crawford a simbolo globale di sensualità sportiva. Super Bowl. Cindy Crawford ieri e oggi nello spot Pepsi X Leggi anche › Cindy Crawford compie 59 anni e svela i suoi gesti beauty: dal dry brushing alla “regola dell’80% sano” Tra passerelle e shooting, è proprio lei una delle figure che ancora oggi definiscono l’idea di bellezza effortless. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La leggendaria top model continua a riscrivere le regole dell’aging. Dalla mitologia anni ’90 alla scienza skincare di oggi, la sua beauty routine è un mix di disciplina, SPF quotidiano e trattamenti mirati Leggi anche: Korean Girl, la skincare routine coreana e la cultura K-beauty Leggi anche: Skincare wardrobe: come costruire una beauty routine consapevole Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Jo Squillo: New York Chic: la sfilata per il 45° Anniversario della collezione Michael Kors Autunno/Inverno 2026. Moda e matematica: ecco le 10 top model più belle secondo la scienzaCosa succede quando la moda si unisce alla scienza? Il risultato è una classifica delle dieci top model più belle al mondo, stilata dal rinomato chirurgo Julian De Silva, direttore del Centre for ... iodonna.it Laudoracing-Models. VYNXCIUZ · RALLY FUNKED. Piccola, cattiva, leggendaria. La Fiat Cinquecento Trofeo (1992) rappresenta l’essenza delle competizioni monomarca. La nostra riproduzione in scala 1:18 celebra il Kit Fiat/Abarth, il pacchetto che tra - facebook.com facebook