SIW | Info & Card finale Giorno del Giudizio 2026
Domenica 29 marzo si terrà al Teatro Cartiere Carrara di Firenze l’evento “Giorno del Giudizio 2026”. L’appuntamento, organizzato presso il teatro situato in via Fabrizio De André, all’angolo con Lungarno Aldo Moro, inizierà alle ore 17. Sono state diffuse le informazioni e la card finale relative a questa manifestazione che si svolgerà nel pomeriggio di questa domenica.
Le info e la Card Finale di “Giorno del Giudizio 2026” in programma questa Domenica al Teatro Cartiere Carrara di Firenze: SIW Giorno del Giudizio 2026 Domenica 29 Marzo – Firenze Teatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André Angolo Lungarno Aldo Moro Inizio Ore 17.00 – Evento Sold Out SIW Superior Italian Championship Adriano (c) Vs Bon Giovanni. Loser leaves SIW Match for SIW Superior WILD Championship Kevin Caio (c) Vs Rafael. TLC Match for SIW Superior Tag Team Championship Il Credo (Ivan Sanzio & Alessio Moro) (c) Vs Il Circo Guapo (Elia Piddu & El Ghepardero Especial). Falls Count Anywhere Match Alex Flash Vs Mirko Mori. 30-Man. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Articoli correlati
MW: Info & Card finale “Occasione D’Oro 2026”Le Info e la Card finale di “La Gran Finale 2025”, in programma Sabato 21 Marzo a Pero (MI): Milano Wrestling “Occasione D’Oro 2026” Sabato 21 Marzo...
ICW: Info & Card finale “Fight Forever: New Horizon 2026”Le Info & la Card finale di “ICW Fight Forever: New Horizon 2026”, in programma questo Sabato a Comun Nuovo (BG): ICW Fight Forever: New Horizon 2026...