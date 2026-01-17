ICW | Info & Card finale Fight Forever | New Horizon 2026

L’evento “ICW Fight Forever: New Horizon 2026” si terrà sabato 17 gennaio presso il Centro Sportivo di Comun Nuovo, in provincia di Bergamo. La serata, che inizia alle ore 20, vedrà protagonisti atleti e appassionati di wrestling in un contesto dedicato alla passione e alla competizione. Di seguito, le informazioni e la card finale dell’evento, per conoscere i match e le novità in programma.

Le Info & la Card finale di "ICW Fight Forever: New Horizon 2026", in programma questo Sabato a Comun Nuovo (BG): ICW Fight Forever: New Horizon 2026 Sabato 17 Gennaio – Comun Nuovo (BG) Centro Sportivo Comun Nuovo – Via Azzurri 2006 Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online QUI Intergender Match Nico Inverardi Vs Irene. Tag Team Match Golden & Flow (Pedro & Axel Flow) Vs La Cura (Smiley Vegas & Sirio). Tony Castano Vs Flamingo. Goro Vs Dennis. RIOT Vs Jesse Jones. Saranno presenti il Campione Italiano Wrestling ICW Mirko Mori, il Campione Unificato Fight Forever ICW Mark Reed e El Ghepardero Especial.

