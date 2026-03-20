MW | Info & Card finale Occasione D’Oro 2026

Sabato 21 marzo si svolgerà a Pero, presso il Palazzetto dello Sport di Via Papa Giovanni XXIII, la finale di Milano Wrestling “Occasione D’Oro 2026”. L’evento, intitolato “La Gran Finale 2025”, inizierà alle ore 20 e vedrà protagonisti i partecipanti del torneo. Sono previste le info e la card finale dell’evento, che si terrà nel capoluogo lombardo.

Le Info e la Card finale di “La Gran Finale 2025”, in programma Sabato 21 Marzo a Pero (MI): Milano Wrestling “Occasione D’Oro 2026” Sabato 21 Marzo – Pero (MI) Palazzetto dello Sport di Via Papa Giovanni XXIII Inizio Show Ore 20.30 – Evento SOLD OUT 5 Way Occasione D’Oro Match Deimos Vs Gabriel Grip Vs Max Peach Vs Ricky Eagle Vs Sid Scala. Resa dei Conti Handicap Match* Matt Disaster Vs Milano Bene (Alberto Borghi, Conte McStevenson, Jaguar Julie, Vito Brambilla). No Disqualification Match Brutus Vs Scandalo. Andres Diamond Vs Tom La Ruffa. *In caso di vittoria Matt Disaster può lasciare la Milano Bene. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - MW: Info & Card finale “Occasione D’Oro 2026” Articoli correlati ICW: Info & Card finale “Fight Forever: New Horizon 2026”Le Info & la Card finale di “ICW Fight Forever: New Horizon 2026”, in programma questo Sabato a Comun Nuovo (BG): ICW Fight Forever: New Horizon 2026... IWA: Info & Card finale “La Legge della Strada 2026”Le Info e la Card finale di “La Legge della Strada 2026”, in programma Domenica 15 Febbraio a Tecchiena, Alatri (FR): IWA Lotta per Frusna – I want...