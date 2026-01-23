Fabrizio Romano chiarisce le ultime notizie riguardanti il possibile ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, si fanno più chiare le prospettive di un possibile trasferimento, che potrebbe riportare il capitano azzurro nella sua squadra d’origine. In un mercato in continua evoluzione, queste notizie rappresentano un aggiornamento importante per tifosi e addetti ai lavori.

Il mercato è da sempre il periodo dei sogni quasi impossibili, ma anche delle suggestioni nostalgiche. In casa Napoli, una di queste suggestioni è senza dubbio quella che porta a Lorenzo Insigne. L’ex capitano azzurro è pronto a rimettersi in gioco, con molti partenopei che sognano un suo ritorno all’ombra del Vesuvio. Nelle scorse ore Fabrizio Romano ha detto la sua su questa possibile trattativa. Napoli, nessuna accelerata per Insigne: “Al momento nessun contatto”. In mattinata, sul suo canale YouTube, Romano ha parlato delle tante trattative che vedono protagonisti i club italiani. Per quanto riguarda il Napoli, assodato l’ acquisto di Giovane dall’Hellas Verona, si è parlato di Insigne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Insigne al Napoli, Fabrizio Romano fa chiarezza: il punto sul clamoroso ritorno

Leggi anche: Insigne vuole tornare in Serie A: il punto di Fabrizio Romano

Leggi anche: Luis Henrique Inter, cosa c’è di vero sulle voci di un suo ritorno in Francia già a gennaio? Fabrizio Romano fa chiarezza: non va esclusa quella ipotesi!

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Insigne, l'agente lo propone al Napoli: Se loro vogliono, Lorenzo è pronto! Non occuperebbe posti in lista; LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative; FLASH | Noa Lang al Galatasaray, è fatta! Cifre e formula dell'operazione; Giovane-Napoli, Romano: Trattativa diretta col Verona in peno svolgimento dopo le due cessioni.

Insigne spinge, Schira: Ecco cosa è pronto a fare pur di tornare col NapoliLorenzo Insigne, ex capitano del Napoli attualmente svincolato, sogna di tornare a giocare in azzurro. Le ultime su 'Lorenzo Il Magnifico', le riferisce il giornalista ed esperto di ... tuttonapoli.net

Calciomercato Napoli, l'agente di Insigne: Se gli azzurri vogliono, Lorenzo è prontoAndrea D'Amico, procuratore dell'attaccante napoletano, su un possibile ritorno in azzurro: Potrebbe tesserarlo subito e avrebbe il doppio vantaggio che, essendo stato formato dalla squadra, non occu ... napolitoday.it

Sareste favorevoli al ritorno di Lorenzo Insigne Ascoltate le nostre risposte e diteci la vostra opinione #passionapoli #sscnapoli #forzanapoli #radiotuttonapoli - facebook.com facebook

LORENZO INSIGNE TORNA A NAPOLI Secondo Schira, l'ex capitano è stato proposto al Napoli. Il giocatore accetterebbe un basso ingaggio e un contratto di sei mesi, con l'opzione di firmare per un altro anno Lo scugnizzo farebbe a caso del condottiere A x.com