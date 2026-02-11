Fabrizio Romano fa chiarezza sul rinnovo di Antonio Vergara

Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sul rinnovo di Antonio Vergara. Il giocatore sta dimostrando di essere una pedina importante per il Napoli negli ultimi tempi, portando energia e qualità in campo. La trattativa per il rinnovo sembra procedere, ma ancora nessuna ufficialità è stata annunciata. I tifosi restano in attesa di notizie più concrete.

Antonio Vergara è senza dubbio il giocatore che sta dando qualcosa in più al Napoli nell’ultimo mese. Date le sue ottime prestazioni, ci sono già diverse speculazioni sul suo futuro. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato internazionale, che attraverso il suo canale YouTube ha parlato della situazione contrattuale del fantasista azzurro. Parole che rassicurano l’ambiente partenopeo e confermano la volontà del club di puntare ancora sul talento italiano. “Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Vergara”, ha spiegato Romano, sottolineando come la società abbia già manifestato l’intenzione di prolungare l’accordo con il giocatore.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Fabrizio Romano

Fabrizio Romano chiarisce le ultime notizie riguardanti il possibile ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fabrizio Romano

Argomenti discussi: Bonny sceglie la Costa D’Avorio o aspetta ancora la Francia? Fabrizio Romano fa chiarezza; Mateta-Milan saltato, torna a farsi sotto la Juventus? Romano fa chiarezza sui rumors; Il DS del Psv Eindhoven fa chiarezza sui rumors sul ritorno di Perisic all'Inter: Mai parlato con loro!; Vlahovic, Leao e non solo: asse Juve-Milan sul mercato, Moretto fa chiarezza sui rumors.

Sterling-Napoli, Romano fa chiarezza: C'è una sola veritàSi continua a parlare di Raheem Sterling in chiave Napoli. Su Youtube ha provato a fare chiarezza il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano: Raheem Sterling si ... tuttonapoli.net

Sterling al Napoli? Romano fa chiarezza – Lui si è proposto diverse volte, ecco la posizione del NapoliSterling al Napoli è ancora possibile? Fabrizio Romano, esperto giornalista di calciomercato di fama mondiale, ha fatto chiarezza in merito, spiegando la situazione in un video sul suo canale Youtube. mondonapoli.it

Roberto De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia "Lascerà la panchina con effetto immediato", quanto comunicato da Fabrizio Romano Fatali l'eliminazione dalla Champions e il 5-0 incassato contro il PSG per il tecnico italiano: SCATTA L'ESONERO - facebook.com facebook

Marsilya, Roberto de Zerbi ile yollarini ayirdi. (Fabrizio Romano) x.com