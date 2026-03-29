Sinner stasera finale ATP Miami | orario e dove vederla in tv

Stasera si disputa la finale dell’ATP Masters 1000 di Miami, con Jannik Sinner che affronta il giocatore ceco Jirí Lehecka. La partita si svolge in un evento di rilievo nel circuito internazionale e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sinner è arrivato alla finale dopo aver superato diverse sfide nel torneo, mentre Lehecka ha conquistato la sua prima finale di questa categoria.

La grande serata del tennis mondiale è arrivata: Jannik Sinner scende in campo oggi nella finale dell’ATP Masters 1000 di Miami contro il ceco Ji?í Lehe?ka, rivelazione del torneo e protagonista di un percorso sorprendente. L’azzurro si presenta all’ultimo atto forte di una condizione eccezionale, confermata dalla netta vittoria in semifinale contro Alexander Zverev. Sinner, attuale numero due del mondo, punta a conquistare un altro titolo prestigioso e ad avvicinarsi ulteriormente alla vetta del ranking occupata da Carlos Alcaraz. La finale Sinner-Lehecka è in programma oggi, domenica 29 marzo, con orario fissato non prima delle 21:00-21:30 (ora italiana). 🔗 Leggi su Funweek.it

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