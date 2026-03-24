Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale al Miami Open, proseguendo la serie di vittorie iniziata con il successo nel Master 1000 di Indian Wells. Dopo aver eliminato diversi avversari nel torneo statunitense, il tennista italiano si trova ora tra i migliori otto del torneo e continua a disputare partite di alto livello sul cemento americano.

Un Sinner stellare, che dopo la vittoria nel Master 1000 di Indian Wells continua a macinare vittorie anche nel torneo di Miami. Dopo una schiacciante vittoria contro il francese Moutet, Jannik non ha solo conquistato gli ottavi in cui incontrerà oggi 24 marzo alle 21:00 lo statunitense Alex Michelsen, ma si è anche aggiudicato l'ennesimo record: 26 set vinti consecutivamente, superando perfino il goat serbo Novak Djokovic. "Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo- ha detto l'altoatesino dopo il match - Adesso la cosa più importante è riposare". La prossima sfida richiederà "una concentrazione molto alta". Nel... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Miami Open, Sinner da record vola ai quarti sogna il Sunshine Double

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