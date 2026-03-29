Sinner-Lehecka oggi in finale al Miami Open 2026 a che ora si gioca e dove vederla in TV

Da fanpage.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Jannik Sinner affronta Jiri Lehecka nella finale del Miami Open 2026, torneo Masters 1000. La partita inizia alle ore 21 e sarà visibile in diretta streaming su Sky e NOW, mentre non sarà trasmessa in chiaro. I due tennisti si sono incontrati in passato in alcune occasioni, ma questa è la prima finale tra loro nel circuito ATP.

Jannik Sinner sfida il ceco Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 di Miami. Si gioca alle ore 21, i precedenti tra i due tennisti e perché la partita non sarà trasmessa in diretta TV in chiaro, ma solo su Sky e NOW. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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