Sinner-Lehecka oggi in finale al Miami Open 2026 a che ora si gioca e dove vederla in TV

Oggi Jannik Sinner affronta Jiri Lehecka nella finale del Miami Open 2026, torneo Masters 1000. La partita inizia alle ore 21 e sarà visibile in diretta streaming su Sky e NOW, mentre non sarà trasmessa in chiaro. I due tennisti si sono incontrati in passato in alcune occasioni, ma questa è la prima finale tra loro nel circuito ATP.