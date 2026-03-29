Sinner-Lehecka oggi in finale al Miami Open 2026 a che ora si gioca e dove vederla in TV
Oggi Jannik Sinner affronta Jiri Lehecka nella finale del Miami Open 2026, torneo Masters 1000. La partita inizia alle ore 21 e sarà visibile in diretta streaming su Sky e NOW, mentre non sarà trasmessa in chiaro. I due tennisti si sono incontrati in passato in alcune occasioni, ma questa è la prima finale tra loro nel circuito ATP.
Jannik Sinner sfida il ceco Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 di Miami. Si gioca alle ore 21, i precedenti tra i due tennisti e perché la partita non sarà trasmessa in diretta TV in chiaro, ma solo su Sky e NOW. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TVJannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami.
Sinner affronta Dzumhur al Miami Open: a che ora si gioca oggi e dove vederla in TV e in streamingJannik Sinner sfiderà Damir Dzumhur oggi nel secondo turno del torneo 1000 di Miami.
Aggiornamenti e notizie su Sinner Lehecka oggi in finale al Miami...
Temi più discussi: Jannik Sinner in finale al Miami Open 2026 contro Jiri Lehecka: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Lehecka, la finale domenica alle 21 su Sky; Atp Miami, quando gioca Sinner in finale | Orario e dove vederla in tv e streaming; Lehecka, la scalata Atp e la prima finale in un 1000. Ma con Sinner ci vorrà un miracolo.
Sinner-Lehecka oggi in tv, ATP Miami 2026: orario finale, canale esatto, streamingJannik Sinner contro Jiri Lehecka: è questa la finale del Masters 1000 di Miami, il secondo torneo dell'anno della categoria che si pone immediatamente ... oasport.it
LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: caccia al Sunshine Double con l’incognita meteoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI ... oasport.it
Miami Open, alle 21.00 Sinner in finale con Lehecka. Bolelli-Vavassori vincono il doppio #MiamiOpen #Sinner #JannikSinner #Bolelli #Vavassori #TennisItaliano #ATPMiami #Tennis #ATP #Lehecka x.com
Miami Open, alle 21.00 Sinner in finale con Lehecka. Bolelli-Vavassori vincono il doppio L’azzurro si gioca il titolo contro il ceco questa sera: “Finale che può cambiare tutto, ma per me conta solo cercare di dare il massimo”. Segui tutti gli aggiornamenti in tem - facebook.com facebook