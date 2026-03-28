Dove vedere in tv Sinner-Lehecka ATP Miami 2026 | orario finale e streaming

In vista della finale dell’ATP di Miami 2026, si conoscono i dettagli su orario e modalità di visione in tv e streaming. Jannik Sinner, che ha già raggiunto l’ultimo atto in un altro torneo importante quest’anno, si prepara ad affrontare Jiri Lehecka. Si tratta della seconda finale consecutiva per il tennista italiano, che ha raggiunto questa fase nel torneo statunitense.

Seconda finale dell’anno e anche consecutiva per Jannik Sinner. Dopo Indian Wells, il numero due del mondo ha raggiunto l’ultimo atto anche a Miami, dove affronterà il ceco Jiri Lehecka. Un traguardo raggiunto grazie alla bella vittoria in due set contro Alexander Zverev. Non è bastata una versione extra lusso del tedesco per avere la meglio dell’altoatesino che si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6. Questa è la sedicesima vittoria consecutiva nei Masters 1000 per Sinner, una striscia che prosegue dal torneo di Parigi della fine dell’anno scorso. Soprattutto l’azzurro ha portato a 32 il numero dei set vinti di fila nei 1000, migliorando ancora di più un record che è già tutto suo nel mondo ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Dopo il successo di Indian Wells, Sinner punta alla vittoria anche a Miami. Per farlo servirà battere Lehecka #Tuttosport #Sinner #MiamiOpen #Zverev #Lehecka x.com