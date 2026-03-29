Sinner-Lehecka oggi ATP Miami 2026 | orario finale tv programma streaming

Oggi si gioca la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. L’incontro si svolge nel contesto di uno dei tornei più rilevanti dell’anno, subito sotto gli Slam e le ATP Finals per livello di prestigio. L’appuntamento è previsto con orario da definire e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming.

Jannik Sinner contro Jiri Lehecka: è questa la finale del Masters 1000 di Miami, il secondo torneo dell’anno della categoria che si pone immediatamente sotto gli Slam (e le ATP Finals) per importanza. Occasione più unica che rara, quella che toccherà oggi alle 21:00 al numero 2 del mondo: completare il Sunshine Double. L’accoppiata Indian Wells-Miami, nel suo caso, potrebbe avere un altro tipo di pezzo di storia addosso, nel senso che da quando c’è stato il trasferimento da Crandon Park all’Hard Rock Stadium nessuno è ancora riuscito a vincere sia l’uno che l’altro torneo. Già tre i confronti tra Sinner e Lehecka. Due sono arrivati a livello di quarti di finale (Indian Wells 2024 e Pechino dello stesso anno), l’altro nel terzo turno del Roland Garros 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

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