Jannik Sinner si prepara a sfidare Jiri Lehecka nella finale del Miami Masters 1000. L’azzurro cerca di completare il Sunshine Double, la doppietta tra Indian Wells e Miami, un risultato raggiunto finora da sette tennisti, l’ultimo dei quali nel 2017. La partita si svolge in diretta, con Sinner determinato a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera.

Jannik Sinner è a un passo dalla storia. L’azzurro affronta Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 di Miami, con l’obiettivo di completare il Sunshine Double, la doppietta Indian Wells-Miami riuscita solo a sette tennisti nella storia, l’ultimo dei quali Roger Federer nel 2017. L’attesa, però, è condizionata dal meteo. La pioggia che sta colpendo Miami ha già provocato ritardi nel programma, con la finale di doppio femminile sospesa e poi spostata. Secondo le previsioni, le precipitazioni dovrebbero cessare in serata, ma sarà necessario attendere anche i tempi tecnici per asciugare il campo. Il rischio di uno slittamento dell’orario di inizio resta concreto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner-Lehecka, la finale del Miami Masters 1000 in diretta

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