atp miami 2026 lehecka domina fils e centra la prima finale in un masters 1000

Nella semifinale del torneo ATP di Miami, secondo Masters 1000 della stagione, Jiri Lehecka, testa di serie numero ventuno, ha battuto il francese Arthur Fils, numero ventotto del tabellone, con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e quindici minuti. La vittoria permette al tennista di raggiungere per la prima volta una finale in un Masters 1000.

Nella prima semifinale del torneo ATP di Miami, secondo Masters 1000 della stagione, Jiri Lehecka, testa di serie numero ventuno, domina il francese Arthur Fils, numero ventotto del tabellone, 6-2 6-2 in un’ora e quindici minuti. Il ceco raggiunge così la prima finale della sua carriera in un torneo Masters 1000. Il ceco, dopo aver sprecato le prime due possibilità, trasforma la terza opportunità per strappare il servizio in apertura all’avversario: si tratta del primo break subito da Fils nel torneo. Il numero 21 del tabellone consolida il vantaggio acquisito con il servizio del 2-0, mentre il francese, con la combinazione servizio-diritto, timbra il 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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