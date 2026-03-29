Il gruppo junior Sinergy di Mignagola ha ottenuto il terzo posto al Campionato Italiano di Reggio Emilia. Questa risultato consente loro di accedere ai Mondiali in Paraguay. La competizione si è svolta nella città emiliana, coinvolgendo diverse squadre provenienti da tutta Italia. La squadra si prepara ora per la partecipazione internazionale prevista nel prossimo mese.

Il terzo posto conquistato dal gruppo junior Sinergy di Mignagola al Campionato Italiano di Reggio Emilia apre ufficialmente la strada ai Mondiali in Paraguay. Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma un risultato che lega la tradizione del pattinaggio locale a una proiezione internazionale concreta. L’evento si è svolto nel cuore dell’Emilia-Romagna, dove le atlete hanno dimostrato una solidità tecnica e una pulizia esecutiva capaci di convincere la giuria tra le migliori realtà nazionali. Il successo arriva grazie a un programma originale intitolato Io sono Gaudì, un’opera che fonde arte, bellezza e musica con coreografie di forte impatto scenico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinergy: terzo posto a Reggio Emilia, via libera ai Mondiali in Paraguay

Articoli correlati

Atletica, terzo posto per Randazzo: arriva il minimo per i Mondiali IndoorL’atletica italiana è scatenata a Parigi: buona giornata anche per Filippo Randazzo che strappa il minimo per i Mondiali Indoor e chiude terzo...

Sofia Goggia sul podio a Soldeu: ottimo terzo posto in discesa liberaLa bergamasca non è perfetta nella prima metà di gara, ma recupera e con un ottimo quarto intermedio raccoglie punti importanti Nel segno del tre.