Atletica terzo posto per Randazzo | arriva il minimo per i Mondiali Indoor

Filippo Randazzo si è qualificato ai Mondiali Indoor di atletica con un ottimo risultato a Parigi, dove ha conquistato il terzo posto e ottenuto il minimo richiesto per la manifestazione. La performance si inserisce in un contesto di risultati positivi per l’atletica italiana, confermando la buona forma degli atleti in vista delle competizioni internazionali. Questa qualificazione rappresenta un passo importante per la squadra azzurra in vista delle sfide future.

L’atletica italiana è scatenata a Parigi: buona giornata anche per Filippo Randazzo che strappa il minimo per i Mondiali Indoor e chiude terzo L’atletica italiana spicca a Parigi nel teatro dell’AccorArena. Non ci sono solo grandissime prove di Mattia Furlani, che ha firmato il primato mondiale stagionale, e Kelly Doualla, che a 16 anni ha reso orgogliosi i colori azzurri. No, perché anche Filippo Randazzo ha fatto parlare di sé con una buona prova personale. L’ex lunghista, infatti, ha chiuso a 6.59 – proprio sotto i 6.60 – nei 60 metri e ha conquistato un terzo posto che vuol dire anche il minimo per i Mondiali Indoor.🔗 Leggi su Sportface.it

Filippo Randazzo strappa il minimo per i Mondiali Indoor! Volata sotto i 6”60 a ParigiFilippo Randazzo ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali Indoor di atletica, superando il minimo richiesto con una volata sotto i 6,60 secondi a Parigi.

Leggi anche: Regolamento rivoluzionato per i 400 indoor: l’atletica cambia faccia in sala, cosa cambierà ai Mondiali?

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Terzo posto per l'Atletica Isola d'Elba alla 6 ore della Maremma; Indoor. I titoli regionali del weekend; Trofeo Città di Casarsa: secondo posto nella classifica assoluta per la Trieste Atletica; Weekend intenso di gare per l'Atletica 85 Faenza.

Al meeting di Bergamo Carnero seconda sui 60 Spaltini terzo nell’altoUn secondo, un terzo e un quarto posto per gli atleti pavesi in gara nel meeting indoor di atletica di Bergamo. La robbiese Anna Marta Carnero, in maglia Atletica Brescia, ha chiuso al secondo posto f ... laprovinciapavese.gelocal.it

Il lasciapassare per i Campionati Italiani è in cassaforteSempre in campo indoor, ma spostando l'attenzione sul meeting di Padova, riflettori puntati su Matteo Baffoni . Il mezzofondista dell'AVIS Atletica Canavesana ha colto un brillante terzo posto sui ... giornalelavoce.it

Modena, Ai Campionati Regionali Allieve/i–Juniores Open arrivano tre medaglie d’argento e due di bronzo per Atletica Reggio. In evidenza Francesco Azzali, terzo in regione nei 60 hs Juniores, Francesco Bigi argento nei 60 Juniores e Davide Cocconcelli, - facebook.com facebook