A pochi mesi dalle elezioni comunali, in programma per il 24 e 25 maggio, si intensificano le attività politiche nei comuni di Pontremoli e Villafranca. Tra i candidati, si fa strada il nome di un ex esponente locale che si propone come consigliere. La campagna elettorale si svolge mentre i cittadini si preparano a esprimere il loro voto per le future amministrazioni comunali.

Pontremoli e Villafranca si avvicinano alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio con le bocce ancora in movimento. A meno di un mese dalla scadenza per la presentazione delle liste nessuno schieramento ha ufficializzato i candidati sindaco. Nei partiti e nelle coalizioni sono in corso trattative serrate per definire le liste dei consiglieri - 12 più il candidato sindaco - e trovare un equilibrio tra continuità amministrativa, rinnovamento e rappresentanza territoriale. Il risultato del referendum sulla giustizia, con la vittoria del "no", ha dato nuovo slancio al centrosinistra, pur in un contesto locale dove il "sì" ha prevalso. A Pontremoli si intensificano le riunioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sindaci, candidati cercansi. L’ex Jacopo Ferri in campo per il posto da consigliere

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