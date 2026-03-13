Carolina, originaria di Pisa, sogna di entrare a Bake Off. La sua passione per i dolci nasce dalla prima torta di mele preparata con la madre e la nonna. Nel tempo, il suo interesse si è consolidato, portandola a dedicarsi con impegno alla pasticceria. Ora, desidera partecipare al famoso programma televisivo per mettere in mostra le sue capacità.

Pisa, 13 marzo 2026 – Il primo dolce della sua vita è stato una classica torta di mele. Carolina ha fatto i primi passi in cucina insieme alla madre e alla nonna e man a mano quel piccolo divertimento casalingo si è trasformato in una passione radicata in lei. Oggi, a distanza di anni, quell’amore per i dolci esce dalle quattro mura di casa e diventa una sfida per la ventenne pisana Carolina De Luca, studentessa di Medicina all’ Università di Pisa e social media manager, che si è lanciata in una nuova avventura candidandosi a entrare come concorrente della prossima edizione dello show cooking di Real Time Bake Off Italia - Dolci in forno. Lo ha annunciato in un video girato in piazza dei Miracoli e postato sui suoi social che poi è stato ripreso dalla pagina Facebook “Sei di Pisa se. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sogno di Carolina: “Entrare a Bake Off. La passione per i dolci mi ha cambiato la vita”

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