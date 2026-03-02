Francesco Longobardi e quel gesto di generosità che ha cambiato la vita di alcune persone
Francesco Longobardi, membro della comunità del San Gerardo, lavorava al centralino dell’ospedale di via Pergolesi. Recentemente, ha compiuto un gesto di generosità che ha avuto un impatto diretto su diverse persone. La sua azione, semplice ma significativa, ha modificato le vite di alcuni individui legati alla struttura sanitaria. La notizia si diffonde tra colleghi e cittadini, attirando l’attenzione sulla sua scelta.
Francesco Longobardi faceva parte della grande famiglia del San Gerardo. Una vita nel nosocomio di via Pergolesi dove era impegnato al centralino. Poi, poche settimane fa, la scomparsa improvvisa che ha gettato nel più profondo dolore i familiari, gli amici, ma anche tutto il personale dell'Irccs.
