Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti | una vita insieme tra amore lavoro e silenzi scelti

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti hanno condiviso oltre dodici anni di collaborazione e amicizia, caratterizzati da un rapporto di grande stima e rispetto reciproco. La loro relazione, riservata e discreta, ha rappresentato un esempio di intesa professionale e affettiva, mantenendo un equilibrio tra amore, lavoro e silenzi scelti. Questa storia testimonia l’importanza di un legame autentico, fondato su valori di fiducia e rispetto reciproco.

Giammetti sarebbe diventato per Valentino il braccio destro di un'intera vita, affiancandolo nella gestione e nello sviluppo del marchio. Tra i due ci fu anche una storia d'amore che durò dodici anni e che rivelarono solo nel 2004. Perché così tardi l'ha spiegato Giammetti, in un'intervista al Corriere della Sera, nel 2020: «Perché nessuno, prima, ce l’aveva mai chiesto. Se no, avremmo risposto onestamente. Non ci siamo mai nascosti. Poi, in Valentino - The Last Emperor, il nostro sentimento è diventato quasi protagonista. Quel film ha fatto capire che due persone dello stesso sesso potevano avere una vita di successo nel lavoro e nel loro sentimento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

