CNA Lombardia | Patto Lombardia-Veneto

CNA Lombardia ha espresso soddisfazione per l’accordo firmato tra le Regioni Lombardia e Veneto, volto a creare strumenti comuni per rafforzare la competitività delle imprese. L’intesa prevede collaborazioni tra le due regioni su iniziative di supporto alle aziende e sviluppo economico, con l’obiettivo di favorire sinergie tra i territori. L’associazione ha commentato positivamente questa collaborazione tra le amministrazioni regionali.

CNA Lombardia accoglie con favore l’intesa siglata tra Regione Lombardia e Regione Veneto per sviluppare strumenti condivisi a sostegno della competitività delle imprese. L’incontro, svoltosi tra gli assessori allo Sviluppo economico delle due Regioni, Guido Guidesi per la Lombardia e Massimo Bitonci per il Veneto, rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione delle politiche economiche tra due territori che costituiscono uno dei motori produttivi più rilevanti d’Europa. L’accordo nasce dalla consapevolezza che Lombardia e Veneto condividono caratteristiche economiche e produttive molto simili: un tessuto imprenditoriale diffuso, filiere altamente specializzate e una forte vocazione all’export. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - CNA Lombardia: Patto Lombardia-Veneto Articoli correlati BusForFun.com, CNA Lombardia e CNA Veneto: siglato accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggio in vista del 2026Una nuova alleanza strategica prende forma sull’ asse Lombardia-Veneto in vista del 2026. Altri aggiornamenti su CNA Lombardia Patto Lombardia Veneto Argomenti discussi: Imprese patto Lombardia-Veneto per rafforzare il sistema produttivo Nord e competitività Ue. Patto strategico Lombardia-Veneto CNA LombardiaL’intesa tra le due Regioni su politiche comuni per lo sviluppo economico e l’accesso al credito può rafforzare il sistema produttivo del Nord e sostenere le PMI CNA Lombardia accoglie con favore l’in ... welfarenetwork.it Patto strategico Lombardia-Veneto CNA Lombardia: Segnale importanteCNA Lombardia accoglie con favore l’intesa siglata tra Regione Lombardia e Regione Veneto per sviluppare strumenti condivisi a sostegno della competitività delle imprese. L’incontro, svoltosi tra gli ... cremonaoggi.it