maltempo a vico equense rinviata la sfilata delle pacchianelle

A Vico Equense, la tradizionale sfilata delle Pacchianelle, prevista per l’Epifania, è stata posticipata a domenica 11 gennaio 2026 a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La manifestazione, che rappresenta un momento importante della cultura locale, si svolgerà quindi in una data successiva, garantendo la sicurezza di partecipanti e spettatori.

Tempo di lettura: 3 minuti La celebre sfilata de “le Pacchianelle”, in programma come sempre il giorno dell’Epifania, è stata rinviata a domenica 11 gennaio 2026. L’evento, organizzato dalla Città di Vico Equense, dai frati minimi e dall’Associazione “Amici delle Pacchianelle” e giunto alla sua 115esima edizione, è stato posticipato in via precauzionale per garantire la sicurezza dei partecipanti, dei figuranti e del pubblico, nonché per preservare l’integrità dei sontuosi costumi e degli allestimenti che caratterizzano una tradizione centenaria. Le Pacchianelle di Vico Equense incarnano la storia delle donne del popolo, custodi silenziose di usi, valori e gesti quotidiani che hanno attraversato il tempo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

