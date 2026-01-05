Maltempo a Vico Equense rinviata la sfilata delle Pacchianelle
A Vico Equense, la tradizionale sfilata delle Pacchianelle, prevista per l’Epifania, è stata posticipata a domenica 11 gennaio 2026 a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La manifestazione, che rappresenta un momento importante della cultura locale, si svolgerà quindi in una data successiva, garantendo la sicurezza di partecipanti e spettatori.
Tempo di lettura: 3 minuti La celebre sfilata de “le Pacchianelle”, in programma come sempre il giorno dell’Epifania, è stata rinviata a domenica 11 gennaio 2026. L’evento, organizzato dalla Città di Vico Equense, dai frati minimi e dall’Associazione “Amici delle Pacchianelle” e giunto alla sua 115esima edizione, è stato posticipato in via precauzionale per garantire la sicurezza dei partecipanti, dei figuranti e del pubblico, nonché per preservare l’integrità dei sontuosi costumi e degli allestimenti che caratterizzano una tradizione centenaria. Le Pacchianelle di Vico Equense incarnano la storia delle donne del popolo, custodi silenziose di usi, valori e gesti quotidiani che hanno attraversato il tempo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Vico Equense, storia e tradizione: la sfilata de “Le Pacchianelle” rinviata all’11 gennaio
Leggi anche: A Vico Equense, il Giardino delle Zucche alla SS. Trinità: tre giorni di magia e comunità per i più piccoli
Vico Equense. Rinviata la sfilata delle Pacchianelle; Vico Equense, rinviata per il maltempo la sfilata delle Pacchianelle del 6. Si farà l'11 gennaio.
Maltempo, rinviata la sfilata delle Pacchianelle di Vico Equense - La celebre sfilata de le Pacchianelle, in programma come sempre il giorno dell’Epifania, è stata rinviata a domenica 11 gennaio ... ilmattino.it
Vico Equense. Rinviata la sfilata delle Pacchianelle - Quest’anno il giorno dell’Epifania non vedrà la sfilata delle Pacchianelle per le strade di Vico Equense. sorrentopress.it
Il Presepe Vivente di Vico nel Lazio rinviato per #maltempo | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #viconellazio #presepevivente - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.