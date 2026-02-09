Gubbio gol di Minta e tre punti d’oro Campobasso ko | zona playoff più vicina

Il Gubbio conquista tre punti fondamentali battendo il Campobasso con un gol di Minta. La squadra umbra si avvicina alla zona playoff, mentre i molisani subiscono una sconfitta che complica la loro corsa al vertice. La partita si decide nel secondo tempo, quando Minta trova il gol decisivo, mentre il Campobasso tenta di reagire senza successo.

CAMPOBASSO (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Signorini (st 27’ Fazzi), Di Bitonto; Zallu (st 33’ Baroncelli), Djankpata, Saber (st 33’ Podda), Varone, Murru (st 21’ Tentardini); Minta (st 21’ Ghirardello), La Mantia. All. Di Carlo A disp. Bagnolini, Tomasella, Rosaia, Di Massimo, Mastropietro, Latini. CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Salines, Papini, Celesia (st 33’ Sarr); Cristallo (st 22’ Pierno), Gala, Serra (st 1’ Di Livio), Gargiulo, Martina; Bifulco (st 44’ Lombari), Magnaghi (st 22’ Padula). All. Zauri A disp. Rizzo, Forte, Olivieri, Agazzi, Parisi. Arbitro: Galiffi di Alghero (Bracaccini-Allievi) Marcatori: st 3’ Minta Note: corner 1-5; ammoniti: Serra, Zallu, Djankpata, La Mantia, Papini; recupero: primo tempo 0’; secondo tempo 8’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

