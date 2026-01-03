Primavera Milan-Roma termina 2-1 | tre punti pesantissimi che portano i rossoneri in zona playoff Il commento
Al termine dell'incontro tra Milan e Roma nella 18ª giornata del campionato Primavera 1, i rossoneri si sono aggiudicati una vittoria per 2-1. Un risultato importante che permette ai giovani milanisti di avvicinarsi alla zona playoff. Ecco un commento sulla partita, che si è svolta allo 'Sportitalia Village'.
Finita allo 'Sportitalia Village' la partita Milan-Roma, 18^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco com'è andata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
