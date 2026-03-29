Sicilia | stop aiuti ciclone M5s accusa la burocrazia
Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente l’erogazione degli aiuti destinati alle comunità siciliane colpite dal ciclone Harry. Questa decisione ha causato reazioni immediate da parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, che hanno accusato la burocrazia di rallentare gli interventi di assistenza. La misura riguarda le risorse destinate a supportare le zone colpite dall’alluvione e alle quali si era già iniziato a fornire aiuti.
Lo stop temporaneo agli aiuti per le comunità siciliane colpite dal ciclone Harry ha generato una forte reazione dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Davide Aiello, Dolores Bevilacqua, Luciano Cantone e altri colleghi hanno definito la decisione come gravissima e incomprensibile vive sul territorio. I rappresentanti politici sottolineano che bloccare i fondi significa lasciare sole le popolazioni già provate dalla catastrofe naturale. La critica si concentra sulla burocrazia che trasforma rilievi formali in veri e propri ostacoli all’arrivo delle risorse necessarie. La crisi della governance regionale. Secondo il gruppo di deputati guidato da Ketty Damante, Valentina D’Orso e Barbara Floridia, esiste un evidente fallimento nella capacità della Regione di prevenire tali esiti negativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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