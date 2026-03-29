Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente l’erogazione degli aiuti destinati alle comunità siciliane colpite dal ciclone Harry. Questa decisione ha causato reazioni immediate da parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, che hanno accusato la burocrazia di rallentare gli interventi di assistenza. La misura riguarda le risorse destinate a supportare le zone colpite dall’alluvione e alle quali si era già iniziato a fornire aiuti.

Lo stop temporaneo agli aiuti per le comunità siciliane colpite dal ciclone Harry ha generato una forte reazione dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Davide Aiello, Dolores Bevilacqua, Luciano Cantone e altri colleghi hanno definito la decisione come gravissima e incomprensibile vive sul territorio. I rappresentanti politici sottolineano che bloccare i fondi significa lasciare sole le popolazioni già provate dalla catastrofe naturale. La critica si concentra sulla burocrazia che trasforma rilievi formali in veri e propri ostacoli all’arrivo delle risorse necessarie. La crisi della governance regionale. Secondo il gruppo di deputati guidato da Ketty Damante, Valentina D’Orso e Barbara Floridia, esiste un evidente fallimento nella capacità della Regione di prevenire tali esiti negativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: stop aiuti ciclone, M5s accusa la burocrazia

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