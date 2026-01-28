Niscemi affonda dopo il ciclone Harry | frane sfollati e aiuti insufficienti in Sicilia

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Niscemi si ritrova in ginocchio. Le frane hanno distrutto alcune zone della città, costringendo molte famiglie a lasciare le case. Le strade sono in parte impraticabili e gli aiuti finora sono arrivati in modo troppo lento. La situazione rimane critica, e ancora non si vede una soluzione immediata.

La Sicilia sta cedendo pezzo dopo pezzo, e a Niscemi il dissesto ha assunto la forma più brutale: una città che si spacca, case che si svuotano, strade che scompaiono. Il fronte della frana che avanza nell'area del torrente Benefizio ha ormai raggiunto i quattro chilometri. In alcuni punti il terreno si è abbassato di venticinque metri. Circa 1.500 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, evacuate in via preventiva mentre il sottosuolo continua a muoversi. Interi quartieri risultano inaccessibili. Tre strade su quattro sono state chiuse. Il rischio concreto è l'isolamento totale del centro abitato.

