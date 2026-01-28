Ciclone Harry Meloni in Sicilia | primi aiuti e frane

La Sicilia affronta un’altra emergenza. Dopo le piogge torrenziali causate dal ciclone Harry, il governo ha già stanziato i primi 100 milioni di euro per aiutare le zone più colpite. Meloni ha visitato Niscemi per vedere di persona i danni e promettere interventi concreti. Le frane e le strade allagate hanno messo in crisi molte comunità, che ora attendono interventi rapidi e risposte chiare.

Ciclone Harry, Sicilia in ginocchio: Meloni in sopralluogo, primi 100 milioni e massima allerta a Niscemi. Il passaggio del ciclone mediterraneo Harry ha lasciato una scia di devastazione in Sicilia, con danni ingenti alle infrastrutture, all’agricoltura e ai centri abitati. Tra le aree più colpite, Niscemi è oggi l’epicentro dell’emergenza: una frana di proporzioni eccezionali ha costretto all’evacuazione oltre 1.500 residenti, mentre il terreno continua a muoversi rendendo impossibile definire un perimetro stabile di intervento. Meloni: “I 100 milioni sono un primissimo stanziamento emergenziale”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Niscemi si ritrova in ginocchio.

Un’allerta meteo è stata diramata per Sicilia e Sardegna a causa del ciclone Harry, che ha causato esondazioni e frane in diverse zone.

Ciclone Harry, danni per 2 miliardi. La premier Meloni in volo sui territori colpitiSale ancora la stima dei danni causati dal ciclone Harry, oggi il presidente Renato Schifani ha parlato di un nuovo elenco aggiornato dagli enti pubblici che fa salire a 2 miliardi la nuova quantifica ... rtp.gazzettadelsud.it

Sicilia, Schifani: Ciclone Harry, i danni segnalati salgono a due miliardi | Meloni sorvola in elicottero le zone colpiteIl presidente del consiglio Giorgia Meloni ha eseguito, con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo. tgcom24.mediaset.it

