Milano tre giovani si schiantano contro delle auto in sosta

Nella notte a Milano, tre giovani a bordo di una Porsche hanno perso il controllo e si sono scontrati contro alcune auto parcheggiate in viale di Porta Vercellina, vicino alla Basilica di Sant’Ambrogio. L’incidente è avvenuto in centro città, coinvolgendo veicoli in sosta lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Incidente nella notte a Milano. Tre giovani, a bordo di una Porsche, si sarebbero schiantati contro alcune auto in sosta in viale di Porta Vercellina, in centro città, non lontano dalla Basilica di Sant’Ambrogio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, tre giovani si schiantano contro delle auto in sosta Articoli correlati Leggi anche: Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: feriti tre giovani (uno è grave) Sedrina, fuggono con la refurtiva di tre furti in casa e si schiantano contro un’altra auto: un arrestoBergamo, 13 gennaio 2026 – I carabinieri lo hanno trovato in possesso di un ingente quantitativo di monili in oro, risultato provento di tre furti in... Milano, tre giovani si schiantano contro delle auto in sosta Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milano tre giovani si schiantano contro... Temi più discussi: Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: feriti tre giovani (uno è grave); Doppia tragedia sulle strade: tre giovani morti tra Roma e Milano in due incidenti nella notte; Milano, rapina sul bus: la Polizia di Stato arresta tre giovani; Rapina sul bus a Milano: tre giovani arrestati. Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: feriti tre giovani (uno è grave)Tre ragazzi feriti (di cui uno in gravi condizioni, un giovane di 21 anni) e cinque auto distrutte. È il bilancio dell’incidente avvenuto in viale di Porta Vercellina a Milano nella mattinata di ... milanotoday.it Milano, incubo sul bus notturno M3: 20 contro uno per un rimprovero, arrestati tre giovani per rapinaTre giovani italiani sono stati arrestati a Milano per una rapina violenta ai danni di un ragazzo georgiano su un autobus notturno. virgilio.it Il montenegrino è a Milano! Kostic sarebbe arrivato già ieri in serata a Milano, con le visite mediche fissate per stamattina: al momento si troverebbe alla clinica "La Madonnina", dove sta svolgendo i test necessari prima della firma Cosa ne pensate - facebook.com facebook CdS - Ripresa martedì, ma #Lautaro e #Mkhitaryan si alleneranno anche oggi. #Thuram il primo a fare ritorno a Milano x.com