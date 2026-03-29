Porsche spider si schianta contro quattro auto in sosta a Milano | tre feriti grave il conducente 21enne

Una Porsche spider si è schiantata contro quattro veicoli parcheggiati nelle prime ore di domenica 29 marzo a Milano. A seguito dell’incidente, tre persone sono rimaste ferite, tra cui il conducente di 21 anni, che versa in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e l’assistenza.

Una Porsche spider si è schiantata contro alcune auto in sosta nelle prime ore di domenica 29 marzo, a Milano. A bordo dell’auto c’erano tre ragazzi: il conducente di 21 anni è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, ma non risulta in pericolo di vita. Erano circa le 6.00 della mattina di domenica quando la Porsche Spider, che proveniva da Papiniano, stava percorrendo viale di Porta Vercellina diretto a Piazzale Baracca. Subito prima della curva a destra che porta da Porta Vercellina a via Bandello, all’altezza del civico 11, il conducente 21enne ha perso il controllo dell’auto ed è andato a schiantarsi contro diverse auto ferme in sosta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Porsche spider si schianta contro quattro auto in sosta a Milano: tre feriti, grave il conducente 21enne Articoli correlati Si schiantano con la Porsche contro alcune auto in sosta, tre ragazzi feriti a Milano: grave un 21enneTre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con una Porsche Spider contro alcune auto in sosta nel pieno centro di Milano. Milano, con la Porsche si schiantano contro delle auto in sosta: tre ragazzi feriti, uno è graveÈ di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba (intorno alle ore 6. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Porsche spider Discussioni sull' argomento Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina: Porsche si schianta contro le auto parcheggiate, tre ventenni feriti; SI SCHIANTA CONTRO LE AUTO IN SOSTA: MUORE A 26 ANNI IVAN SARTORI. Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina: Porsche Spider si schianta contro le auto parcheggiate, tre ventenni feritiMilano, il veicolo avrebbe preso a forte velocità la curva fra viale Papiniano e piazzale Aquileia finendo la corsa contro il marciapiede. Ecco cos’è successo ... ilgiorno.it Si schiantano con la Porsche contro alcune auto in sosta, tre ragazzi feriti a Milano: grave un 21enneTre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con una Porsche Spider contro alcune auto in sosta nel pieno centro di Milano ... fanpage.it Tre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con una Porsche Spider contro alcune auto in sosta nel pieno centro di Milano. Coinvolte due ragazze di 19 e 20 anni e un 21enne che è stato ricoverato in codice rosso - facebook.com facebook WinteRace 2026 Historic Fashion Passion Alfa Romeo Giulietta Spider (1959) MG B (1969) Porsche 356 (1961) Cortina d' Ampezzo -Passo Falzarego x.com