Rocambolesco incidente in autostrada prima carambola poi si schianta contro il guard rail | un ferito

Un incidente si è verificato questo pomeriggio in autostrada, intorno alle 16, con un veicolo che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo. L’auto è prima finita in una carambola e successivamente si è schiantata contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno soccorso un ferito. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico e sono in corso le verifiche per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Rocamnolesco incidente questo pomeriggio in autostrada. Poco dopo le 16, per cause in corso di accertamento, un'auto sembra aver perso il controllo mentre viaggiava in direzione Catania. All'altezza di Nizza di Sicilia, dopo carambole ha terminato la sua corsa contro il guard rail.

Un grave incidente si è verificato nella serata di sabato 13 dicembre sull'autostrada A8, all'altezza della barriera di Gallarate Nord, nel comune di Cavaria con Premezzo. Un'auto si è schiantata contro il guard rail, coinvolgendo un uomo di 42 anni in condizioni gravissime. L'evento ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità locale e le forze dell'ordine.

