Incidente stradale auto si schianta contro un palo della luce

Un incidente si è verificato in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata, coinvolgendo due auto. Una Toyota Yaris, dopo lo scontro, è finita contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali conseguenze. Nessuna informazione sulle condizioni dei conducenti al momento.

Incidente stradale a via Vittorio Veneto a Torre Annunziata. Dopo lo scontro tra due vetture una Yaris ha terminato la sua corso contro un palo della luce.I feriti, lievi, sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.Si indaga sulla dinamica dell'incidente.

Si schianta con l'auto contro una scuola - Paura nella notte a Villaricca, nell’area nord della provincia di Napoli, al confine con Giugliano in Campania. ilfattovesuviano.it

Incidente stradale, auto si schianta sui cancelli di una scuola - Una Fiat Punto grigia si è schiantata contro i cancelli di una scuola. napolitoday.it

