Sfascia l' ingresso e forza la cassa nel salone da parrucchiere | via con pochi euro

Nella notte tra sabato e domenica, un ladro ha rotto l’ingresso di un salone da parrucchiere a Casarano, calciando la porta e usando una mazza per entrare. Una volta dentro, ha preso i soldi dal registratore di cassa, che conteneva una somma modesta. Al momento, le autorità stanno raccogliendo le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare il responsabile.

Il malvivente solitario, entrato in azione, ha preso di mira un salone di parrucchiere, “Stylix”, che sorge appunto nella zona centrale del comune salentino. Col volto nascosto dal cappuccio della felpa, dopo una serie di colpi assestati alla porta d’ingresso, è riuscito a entrare nel locale, portando via i pochi euro trovati all’interno, per poi scappare via e tentare di far perdere le tracce. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Casarano, che hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza e altro materiale a disposizione per risalire all’identità dell’autore. Sembrerebbe che, nella dinamica del furto, il soggetto possa essersi ferito, lasciando anche qualche traccia ematica sul posto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Sfascia l'ingresso e forza la cassa nel salone da parrucchiere: via con pochi euro Articoli correlati Leggi anche: Apre le porte il nuovo salone da parrucchiere: "Dopo 15 anni un sogno che si realizza" Norme sulla sicurezza e cosmetici illegali: chiuso salone di parrucchiereUn salone da parrucchiere di Brescia è stata sospesa dopo un controllo congiunto dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N. Quando il cliente ne sa più del parrucchiere! #shorts Contenuti utili per approfondire Sfascia l'ingresso e forza la cassa nel... Discussioni sull' argomento Morde un carabiniere e sfascia l'auto: notte di violenza in via Urbana; Sfascia 5 auto sul Corso del Popolo, trovato grazie alle telecamere; Sfascia porta pronto soccorso e si scaglia contro i carabinieri. Patteggia sette mesi egiziano; Banco dei pugni. Morde un carabiniere e sfascia l'auto: notte di violenza in via Urbana ift.tt/iQGDB6k x.com Un giovane di Mareno semina il panico nei pressi del centro commerciale Conè, aggredisce gli agenti e sfascia la camera di sicurezza del comando di polizia locale - facebook.com facebook