Norme sulla sicurezza e cosmetici illegali | chiuso salone di parrucchiere
Recentemente, un salone di parrucchiere a Brescia è stato temporaneamente chiuso a seguito di un controllo congiunto tra i carabinieri e il Nucleo Ispettorato del Lavoro. L'intervento ha rilevato irregolarità nelle norme di sicurezza e nell’utilizzo di cosmetici non conformi alle normative vigenti. Questa vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le regolamentazioni per garantire ambienti di lavoro sicuri e prodotti conformi alla legge.
Un salone da parrucchiere di Brescia è stata sospesa dopo un controllo congiunto dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.), che ha fatto emergere gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Salone di parrucchiere abusivo chiuso dopo il blitz della Finanza
Leggi anche: Sulla vetrina del salone del parrucchiere svetta il Grinch: "Mi ha aiutato un amico che non ama affatto il Natale"
Norme sulla sicurezza e cosmetici illegali: chiuso salone di parrucchiere - Un salone da parrucchiere di Brescia è stata sospesa dopo un controllo congiunto dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N. bresciatoday.it
Non appena il governo ha anticipato le nuove norme sulla #sicurezza, i progressisti convertiti a legge e ordine sono tornati alle origini ed è scattata l’ora del #fascismo. L'editoriale di #MarioSechi - facebook.com facebook
Non appena il governo ha anticipato le nuove norme sulla #sicurezza, i progressisti convertiti a legge e ordine sono tornati alle origini ed è scattata l’ora del #fascismo. L'editoriale di #MarioSechi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.