Norme sulla sicurezza e cosmetici illegali | chiuso salone di parrucchiere

Recentemente, un salone di parrucchiere a Brescia è stato temporaneamente chiuso a seguito di un controllo congiunto tra i carabinieri e il Nucleo Ispettorato del Lavoro. L'intervento ha rilevato irregolarità nelle norme di sicurezza e nell’utilizzo di cosmetici non conformi alle normative vigenti. Questa vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le regolamentazioni per garantire ambienti di lavoro sicuri e prodotti conformi alla legge.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.