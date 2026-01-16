Norme sulla sicurezza e cosmetici illegali | chiuso salone di parrucchiere

Da bresciatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, un salone di parrucchiere a Brescia è stato temporaneamente chiuso a seguito di un controllo congiunto tra i carabinieri e il Nucleo Ispettorato del Lavoro. L'intervento ha rilevato irregolarità nelle norme di sicurezza e nell’utilizzo di cosmetici non conformi alle normative vigenti. Questa vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le regolamentazioni per garantire ambienti di lavoro sicuri e prodotti conformi alla legge.

Un salone da parrucchiere di Brescia è stata sospesa dopo un controllo congiunto dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.), che ha fatto emergere gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Salone di parrucchiere abusivo chiuso dopo il blitz della Finanza

Leggi anche: Sulla vetrina del salone del parrucchiere svetta il Grinch: "Mi ha aiutato un amico che non ama affatto il Natale"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Norme sulla sicurezza e cosmetici illegali: chiuso salone di parrucchiere - Un salone da parrucchiere di Brescia è stata sospesa dopo un controllo congiunto dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N. bresciatoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.